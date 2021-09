Green pass: controllato a Bianchi, 'giusto dare l'esempio'

All'ingresso del ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, ospite a un convegno sulla scuola diffusa, a Reggio Emilia, una hostess gli ha chiesto di esibire il Green pass. Il ministro allora ha subito mostrato sia la versione cartacea sia quella digitale col qr-code ,sul telefonino. Tra i sorrisi dei presenti, il sindaco Luca Vecchi, che ha accolto Bianchi assieme al prefetto Iolanda Rolli e ad altre istituzioni locali, ha detto: "Abbiamo anche controllato il Green Pass al ministro. Non si può certo dire che non siamo attenti...". Risposta: "Giusto così e che venga chiesto anche a me. Devo dare l'esempio". (ANSA).