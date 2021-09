Cultura: le storie di Cesena raccontate 'a tutto rock'

Le storie di Cesena saranno raccontate 'a tutto rock' il 17 settembre con l'attore e autore radiofonico Matteo Caccia e l'inventore di Rockin'1000 Fabio Zaffagnini. In partnership con il Festival del buon vivere, 'Casa Bufalini e la scoperta delle storie di Cesena' proporrà quattro appuntamenti per un pubblico ampio e variegato, a partire dalla Lectio magistralis di Caccia, in programma alle 11 al palazzo del Ridotto, su 'Raccontare storie è un atto politico-come allenarsi a raccontare aiuta a migliorare la conoscenza del mondo'. Porte aperte poi a Casa Bufalini dalle 15 alle 18 per visitare gli spazi e assistere alle demo di alcune attività, accanto a iniziative per i più piccoli e ad 'Un giretto a Porta Santi' con l'associazione Barbablu'. Finale alle 21 al teatro Bonci con il dietro le quinte di Rockin'1000, la superband nata nel 2015 per suonare 'Learn to fly' dei Foo Fighters, raccontato da Zaffagnini e Caccia. Lo scopo dell'iniziativa è quello di "immergersi nei racconti che fanno di un centro urbano una comunità". (ANSA).