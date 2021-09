Covid: in E-R 617 positivi e 5 morti, calano i ricoveri

Sono 617 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, individuati nelle ultime 24 ore sulla base di quasi 30mila tamponi fatti. Si contano ancora cinque morti (un uomo di 85 anni e una donna di 96 nel Modenese, due uomini di 70 e 91 anni nel Modenese e un70enne nel Parmense), mentre prosegue il calo dei ricoveri.

I casi attivi sono circa 15mila, il 97% di loro è in isolamento domiciliare perché non necessita cure ospedaliere. In terapia intensiva ci sono 43 pazienti, due in meno di ieri, mentre negli altri reparti Covid sono 400 (-2).

Dei nuovi positivi, 220 sono asintomatici, individuati con test e contact tracing, e l'età media è di 36,8 anni. Bologna, con 153 nuovi casi è la provincia con il numero assoluto più alto, seguita da Modena (114). (ANSA).