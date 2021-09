Vaccini: Figliuolo rilancia appello 'troppi ancora esitano'

"Ci sono ancora troppe persone esitanti rispetto al vaccino e ad esse va il mio appello accorato, troppe ne abbiamo sentite anche qui a Piacenza, dalla testimonianza diretta della sindaca o del comandante dei vigili del fuoco, che è stato per diversi mesi in terapia intensiva. Il mio è un appello ad andare subito presso i centri vaccinali, adesso si può farlo anche senza prenotazione". Parole del generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l'emergenza Covid, al termine della visita all'ospedale di Piacenza.

"In questo momento la curva pandemica e le ospedalizzazioni sono limitate grazie ai comportamenti responsabili ma soprattutto alle vaccinazioni", ha spiegato. "Oggi - ha detto - siamo come prime dosi a livello nazionale oltre l'80,5%, siamo intorno al 73% di persone che hanno completato il ciclo vaccinale, l'Emilia Romagna è sopra la media e di questo mi compiaccio molto. Il piano va avanti, siamo in una città che ha dimostrato che quando si fa squadra si superano le avversità e si vince la sfida. Qui sono nate le Usca e si è dimostrato che la diagnosi precoce e la cura veloce sono i due strumenti che, insieme al vaccino, possono vincere la pandemia". (ANSA).