Covid: 449 nuovi casi in E-R, ricoveri stabili e 3 morti

Sono 449 i nuovi contagi di Coronavirus in Emilia-Romagna, mentre i ricoveri restano stabili e si registrano altri tre morti, tutti over 80. L'età media dei nuovi positivi di oggi, su oltre 30mila tamponi, è 38,3 anni, 125 sono gli asintomatici. Tra le province, al primo posto c'è Modena con 94 nuovi casi, poi Reggio Emilia, 71.

I guariti sono 534 in più, i casi attivi 88 in meno (15.022), il 97% in isolamento a casa. I deceduti sono un 81enne in provincia di Parma (un uomo di 81 anni), una 88enne nel Bolognese, una 92enne nel Riminese. Invariato, rispetto a ieri, il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (45); 402 quelli negli altri reparti Covid (-1). (ANSA).