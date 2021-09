A Bologna Conad apre in centro, la vetrina delle eccellenze

Un punto vendita dedicato alle eccellenze del territorio, su una superficie di 660 metri quadri, all'interno di un edificio storico, in pieno centro di Bologna. Apre domani, in via Indipendenza, il nuovo store di Conad del capoluogo emiliano: il punto vendita troverà posto nell'ex Monte di Pietà, che si trova accanto alla cattedrale di San Pietro. Una location che, in città, aveva trovato a suo tempo l'opposizione di diversi soggetti tra cui Italia Nostra.

Il nuovo punto vendita darà lavoro a 45 persone, di cui 38 neoassunte. Il concept è quello del Sapori&Dintorni: un format pensato per le città d'arte e dedicato alle eccellenze.

All'interno dello store sarà presente anche un punto di ristorazione, l'ItalianBistrò, dedicato alla degustazione delle specialità italiane e del territorio bolognese ed emiliano. Il nuovo negozio si aggiunge ai 46 punti vendita Conad già presenti a Bologna e provincia e ai 113 punti di vendita presenti in Emilia, nel territorio di competenza di Conad Nord Ovest.

L'apertura è uno dei primi passi di un piano triennale che vedrà Conad Nord Ovest aprire 59 punti vendita, di cui dieci in Emilia. L'ammontare dell'investimento complessivo, che ha compreso un progetto di recupero urbano e architettonico su un edificio storico, non è stato reso noto: "Se la valutiamo in termini di business era un investimento da non fare", taglia corto l'ad Francesco Pugliese. Che spiega: "Lo abbiamo voluto fare perché volevamo mantenere e ribadire un ruolo centrale che abbiamo nella città, cercando e sperimentando un format distributivo innovativo rispetto a quella che può essere la presenza della distribuzione moderna all'interno dei centri storici urbani italiani. Abbiamo assistito nel corso degli ultimi 15 anni a una desertificazione soprattutto dell'offerta nel mondo dell'alimentare all'interno dei centri urbani, c'è bisogno di recuperarla". E in questo senso il nuovo punto vendita "è uno dei primi tentativi: abbiamo diversi prototipi che stiamo portando in giro in tutti i centri". (ANSA).