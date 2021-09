Mondiali: la Nazionale omaggiata col Primo Tricolore

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 07 SET - La Nazionale di calcio stata omaggiata con una copia del Primo Tricolore dalla città di Reggio Emilia, culla della bandiera italiana. La consegna è avvenuta oggi pomeriggio da parte del sindaco Luca Vecchi che assieme all'assessora allo sport Raffaella Curioni e al presidente della Fondazione per lo Sport della città emiliana, Mauro Rozzi, è andato all'Hotel Classic dove alloggiano gli Azzurri per il ritiro in vista della partita di domani sera al Mapei Stadium contro la Lituania, valida per le qualificazioni ai mondiali di calcio 2022.

A ricevere il riconoscimento il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, il capo della delegazione della Nazionale Gianluca Vialli, il ct azzurro Roberto Mancini, il capitano Giorgio Chiellini e l'altro giocatore tra i più rappresentativi Leonardo Bonucci.

"Abbiamo voluto dare il massimo riconoscimento della nostra città agli Azzurri - ha detto il sindaco Vecchi che poi ha ricevuto in dono una maglia della Nazionale col numero dieci e col suo cognome stampato sulla schiena - per la vittoria di Euro 2020, per le notti magiche che ci hanno regalato e per essere un simbolo di sport e unità in un momento difficile per tutto il Paese". (ANSA).