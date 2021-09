Covid: in Emilia-Romagna calano i nuovi casi e i ricoveri

(ANSA) - BOLOGNA, 07 SET - Sono in calo, in Emilia-Romagna, sia i nuovi casi di positività al Coronavirus, sia i ricoveri.

Nelle ultime 24 ore, infatti, si sono registrati 396 casi, 146 dei quali asintomatici, con un'età media di 36,2 anni, individuati sulla base di 33.628 tamponi. Si registrano però due morti: un uomo di 90 anni e una donna di 80, entrambi in provincia di Ferrara.

Diminuiscono anche i casi attivi, che si attestano a 15.593, il 97,1% dei quali in isolamento domiciliare perché non necessita di cure ospedaliere. I ricoverati in terapia intensiva sono 45, quattro in meno di ieri, mentre i pazienti negli altri reparti Covid sono 410, stesso numero di ieri (ANSA).