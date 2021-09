Teatro: Farfalle di Emanuele Aldrovandi al debutto a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 06 SET - Dopo aver vinto il Premio Hystrio 2015 e il Mario Fratti Award nel 2016, la prima internazionale al The Tank Theatre di New York nel 2019, "Farfalle" di Emanuele Aldrovandi, uno degli autori italiani più interessanti della nuova generazione, debutta il 9 settembre (repliche fino al 15) al Teatro Arena del Sole di Bologna La produzione realizzata da Associazione Teatrale Autori Vivi, ERT e Teatro dell'Elfo, vedrà protagoniste Bruna Rossi e Giorgia Senesi, due sorelle, una bionda e una mora, e il gioco che le ha unite fin da quando, piccolissime, sono rimaste sole: a turno, chi ha in mano la collana a forma di farfalla può obbligare l'altra a fare qualsiasi cosa, pena la fine del gioco.

Durante lo spettacolo le attrici giocano a interpretare i personaggi principali delle loro vite, in un susseguirsi di scene che raccontano con tragicomica ironia la crescita delle due sorelle e le loro scelte di vita, che le portano ad acquisire sempre maggiore consapevolezza di sé e a diventare molto diverse dalle ragazzine che erano. Il loro percorso è opposto, quasi complementare, e il cambiamento che vivono le spinge prima ad allontanarsi e poi a scontrarsi violentemente.

"Due personaggi femminili credibili, a tutto tondo, - recita la motivazione del premio Hystrio - sapientemente tratteggiati con gusto contemporaneo. Ma anche per un realismo un po' magico che lo trasforma in una curiosa favola nera dove i giochi sono crudeli e la bontà ambigua". L'autore ha iniziato a lavorare su Farfalle nel 2013, ispirandosi ad alcune novelle di Luigi Pirandello. "Volevo cimentarmi con la scrittura di personaggi femminili complessi. - Afferma Emanuele Aldrovandi - I testi che avevo scritto fino a quel momento avevano sempre un protagonista maschile, o al massimo una coppia di protagonisti uomo-donna, perciò la sfida che avevo in testa da un po' era quella di provare a raccontare in modo profondo e credibile la storia di due possibili donne". (ANSA).