Covid: in Emilia-Romagna 513 nuovi casi e tre morti

(ANSA) - BOLOGNA, 06 SET - Sono 513 i nuovi casi di positività al Coronavirus riscontrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore sulla base di 14.012 tamponi. Si contano ancora tre morti, si tratta di tre donne, di 89, 90 e 92 anni, della provincia di Ferrara.

Dei nuovi positivi poco meno della metà (230) sono asintomatici, individuati grazie soprattutto al contact tracing e la loro età media è di 36,6 anni. Modena è la provincia con il maggior numero di contagi con 143 nuovi positivi.

I casi attivi salgono a 15.658, il 97,1% dei quali in isolamento a casa, perché non necessitano di cure particolari. I ricoverati in terapia intensiva sono 49 (due in meno di ieri), mentre negli altri reparti Covid sono 410 (+19). (ANSA).