In mille a ballare, un altro locale chiuso in Romagna

Si susseguono le chiusure di locali nella riviera romagnola. La scorsa notte la Polizia ha notificato lo stop di cinque giorni a un locale di Riccione. Nel corso del controllo gli agenti della squadra amministrativa e di sicurezza hanno potuto constatare, infatti, come oltre 1.000 persone ballassero, oltre a non rispettare le norme di sicurezza sanitaria.

Altri due sono stati chiusi dai carabinieri a Cattolica nella notte tra venerdì e sabato e in quella successiva, per la presenza di numerosi giovani sulla pista da ballo, senza mascherine né distanziamento. (ANSA).