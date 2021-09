In duecento a ballare, chiuso un altro locale a Bologna

A Bologna la polizia ha disposto la chiusura di un altro locale, per cinque giorni, dopo avere scoperto all'interno 200 giovani che ballavano senza mascherina e assembrati. Il controllo, eseguito in collaborazione con la polizia locale, è scattato ieri notte intorno all'una in un locale in periferia. Secondo gli accertamenti, la chiusura è stata disposta per la violazione della disposizione che obbliga, chi organizza eventi con accompagnamento musicale, di prevedere solo posti assegnati.

Sono in corso ulteriori indagini, nel corso dell'attività è scoppiata anche una rissa fuori dalla struttura, ma senza conseguenze: alla vista delle Volanti il gruppo di giovani si è allontanato. La notte prima un altro controllo aveva portato alla chiusura di un locale a Borgo Panigale dove erano stati scoperti 150-200 giovani ballare tra i tavoli.