Green pass: in teatro a Forlì chi fa tampone entra gratis

Se fai il tampone non paghi il biglietto per lo spettacolo. È la decisione presa a Forlì dagli organizzatori di Crisalide, il festival delle arti performative contemporanee, in programma al teatro Felix Guattari in questo fine settimana e nel prossimo. Il caso è segnalato dall'edizione locale del Resto del Carlino.

"La nostra sola intenzione - precisa Lorenzo Bazzocchi, direttore del festival - è di non penalizzare chi non ha il Green pass" ottenuto con l'immunizzazione al Covid-19. Il certificato verde necessario per assistere agli spettacoli teatrali può essere infatti ottenuto anche con un tampone che non sia più "vecchio" di 48 ore. "Dato che il tampone ha un certo costo - spiega il direttore - noi azzeriamo il costo del biglietto d'ingresso, permettendo così a tutti di accedere alla manifestazione". L'iniziativa, viene precisato, non sottende una presa di posizione contro la vaccinazione. "Il messaggio sotteso non è 'non vaccinatevi, così vi offriamo il biglietto', ma semplicemente 'se non avete fatto il vaccino noi ammortizziamo la vostra spesa per il tampone'".

"Il nostro solo obiettivo è che chi non ha fatto il vaccino, per qualsiasi motivo, non sia penalizzato dal punto di vista economico con il costo del tampone per venire a teatro. Lo scorso 6 agosto - ricorda Bazzocchi riferendosi al giorno dell'entrata in vigore del Green pass - un nostro spettacolo, a fronte di 83 prenotazioni dovette fare i conti con ben 52 disdette" da parte di chi non era in regola. "Da allora le cose sono cambiate, ma ancora in tanti sono in questa situazione, o perché hanno problemi di salute o perché non hanno completato le dosi necessarie per avere il pass".