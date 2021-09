Festival internazionale arti dal vivo 'Ipercorpo' a Forlì

(ANSA) - FORLI, 04 SET - Il 17/o Festival Internazionale delle Arti dal Vivo-Ipercorpo torna dal 15 al 19 settembre a Forlì, negli spazi di Exatr e dell'Arena Forlivese, con il suo 'Secondo Tempo Reale', tema dell'edizione 2021. Si tratta del proseguimento del percorso inaugurato nel 2020 nato durante la pandemia, in cui l'esigenza di "prendersi del tempo" appunto reale, per stare con gli artisti, in chiave laboratoriale, performativa e ideativa, è diventata centrale. Il festival presenta varie sezioni artistiche, dai concerti, alla danza teatro, alle istallazioni artistiche.

Aprono il Festival, mercoledì 15 settembre, due appuntamenti delle sezioni Musica e Arte: 'Gazing a music', e il primo incontro del progetto 'Verso Sera' con Emanuele Becheri; torna in scena venerdì 17 - appositamente per Ipercorpo - il celebre 'BoleroEffect', mentre sabato 18 arriva l'ultima creazione di Lombardo, 'Outdoor Dance Floor', che termina con una danza collettiva aperta anche al pubblico. L'ultima giornata di festival, domenica 19, si apre alle famiglie con il circo contemporaneo dell'artista internazionale Ilona Jäntti.

La rassegna vede anche due workshop di danza a cura di Cristina Kristal Rizzo e Salvo Lombardo, la quinta edizione della Masterclass Internazionale Scena Europa - appuntamento unico in Italia per giovani organizzatori - e l'originale progetto punta di diamante del festival, 'Italian Performance Platform'. (ANSA).