Incendio in un un bosco sull'Appennino forlivese

Sei squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Forlì Cesena e la squadra boschiva del comando provinciale vigili del fuoco di Bologna, sono intervenute nel comune di Dovadola, sull'Appennino forlivese, per un incendio boschivo. Per le operazioni di spegnimento si è reso necessario anche l'intervento dell'elicottero del reparto volo vigili del fuoco di Bologna. Sul posto anche i carabinieri forestali.

L'incendio è stato spento in tarda mattinata dopo ore di duro lavoro. Le fiamme si erano sviluppate in un tratto boschivo a ridosso della strada statale che attraversa il comune romagnolo. Sono ancora in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza della zona. Ancora da chiarire le cause del divampare delle fiamme, ma, vista la vicinanza della sede stradale, al momento si ipotizza che l'incendio possa essere stato innescato da un mozzicone di sigaretta.