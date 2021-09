Al via la stagione del Teatro Dehon di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 03 SET - La nuova stagione 2021/22 del Teatro Dehon di Bologna (per il momento limitata ai soli mesi da settembre a dicembre, a causa delle difficoltà legate all'emergenza sanitaria), prende il via il 10 settembre prossimo con tre spettacoli della Compagnia Teatroaperto, lo storico gruppo che gestisce la sala di via Libia: le riprese di 'Niente è come sembra' (già apprezzato dal pubblico di Bologna e Milano, e ancora molto richiesto) e di 'Flower Power', destinato anche alla tradizionale replica del 31 dicembre, e una nuova black comedy, in anteprima assoluta, 'Patto col Diavolo' in scena dal 24 al 26 settembre.

Il cartellone, il primo presentato senza il fondatore di Teatroaperto, Guido Ferrarini, morto lo scorso gennaio, presenta alcuni tra i nomi più amati del Teatro italiano: da Nathalie Caldonazzo e Francesco Branchetti impegnati in 'Parlami d'amore' del francese Philippe Claudel (dal 22/10), a Pietro Longhi e Gaia de Laurentiis in 'Diamoci del tu' (dal 29/10), a Maurizio Micheli e Debora Caprioglio impegnati invece in 'Amore mio aiutami' (dal 12/11), oltre al ritorno di un classico di Goldoni, 'Gli Innamorati' (10/12), in un allestimento realizzato dal Teatro Carcano di Milano. Senza dimenticare le presenze dei comici (Marco Falaguasta, Andrea Santonastaso, Duilio Pizzocchi), della rassegna Bologna e Nuvole dedicata alla musica, del teatro per i più piccoli e di quello dialettale.

Il 7 ottobre torna poi l'annuale appuntamento dedicato al sociale con il Laboratorio Teatrale dell'Associazione onlus 'Gli Amici di Luca' della Casa dei risvegli Luca De Nigris, che presenterà lo spettacolo 'L'elogio dell'amore', nato tenendo conto di questo periodo di difficoltà. Gli abbonamenti si potranno acquistare dal 4 settembre. Info: ww.teatrodehon.it.

