Imprese: Unioncamere E-R, vendite del commercio in ripresa

Inversione di tendenza per le vendite (+11%) per gli esercizi al dettaglio in sede fissa dell'Emilia-Romagna, nel secondo trimestre del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020 caratterizzato dal lock down. Il recupero è stato consistente, anche se non ha ancora colmato del tutto le perdite subite rispetto all'analogo trimestre del 2019 (-3,5% rispetto a quella data).

E' quanto emerge dall'indagine congiunturale realizzata da Camere di commercio e Unioncamere Emilia-Romagna. Le aspettative per il trimestre in corso sono positive, anche se di intensità inferiore rispetto a quelle per il trimestre precedente (il saldo passa da +10,6 punti a +6,5).

Disaggregando i dati, nel trimestre la ripresa delle vendite non ha interessato tutte le tipologie del dettaglio, allo stesso modo. Lo specializzato non alimentare ha beneficiato di un deciso recupero (+17,4%), anche se la ripresa non ha ancora permesso il ritorno ai livelli dello stesso trimestre del 2019.

Iper, super e grandi magazzini hanno beneficiato della situazione, seppur in misura contenuta (+0,8%), capitalizzando una fase di aumento delle vendite ininterrotta da nove trimestri, che ha condotto a una crescita del 7,4% nel corso del 2020. Le vendite dello specializzato alimentare hanno invece riportato una lieve flessione (-0,4%).

La ripresa delle vendite nei dati trimestrali è estesa a tutte le dimensioni aziendali. Le vendite della piccola distribuzione, da 1 a 5 addetti, hanno ampiamente beneficiato della ripresa (+10,8%), in misura anche più intensa delle imprese di media dimensione, da 6 a 19 addetti (+7,7%). Sono state le imprese di maggiore dimensione, quelle con almeno 20 addetti, che avevano subito in minore misura la crisi a trainare la tendenza positiva (+12,5%) e le loro vendite hanno superato il livello dello stesso mese del 2019 del 4,3 per cento. (ANSA).