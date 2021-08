Negoziante accoltellato da un rapinatore nel Parmense, grave

E' stato colpito con un fendente al collo e solo per un colpo di fortuna non ha avuto guai peggiori.

E' successo l'altro ieri a Salsomaggiore Terme (Parma). Vittima, secondo quanto riporta Gazzetta di Parma, un negoziante di 42 anni originario del Bangladesh.

L'uomo stava per chiudere la sua attività, una ortofrutta, nella centralissima via Milano quando, attorno alle 19.30, si è presentato un uomo con il volto coperto, armato di un coltello o di un altro oggetto appuntito. Il rapinatore ha subito affrontato il negoziante puntandogli l'arma alla gola e intimandogli di consegnare l'incasso. IL 42enne a quel punto ha reagito ed è stato colpito alla gola. Il rapinatore si è dato alla fuga mentre il negoziante è stato soccorso da un passante.

Su quanto successo ora indagano i carabinieri di Salsomaggiore Terme. Il 42enne è ancora ricoverato all'ospedale di Fidenza, le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. (ANSA).