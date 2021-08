Musica: Fresu celebra la voce poetica di Patrizia Vicinelli

Una serata di parole e immagini, 'In transito', accompagnate dalla tromba di Paolo Fresu, aprirà il 2 settembre al teatro Comunale di Bologna la 14/a edizione di Archivio Aperto, rassegna di home movies dedicata alla riscoperta del patrimonio cinematografico privato e inedito d'archivio che vede protagonisti film amatoriali, indipendenti, sperimentali e documentari su pellicola in formato ridotto. Sarà il primo appuntamento del progetto speciale di Home Movies-Archivio nazionale del film di famiglia dedicato a Patrizia Vicinelli (1943-1991), poeta, performer, artista e filmmaker sperimentale bolognese, a trent'anni dalla scomparsa: in programma un mese di eventi, realizzati con il sostegno del Comune e inseriti nell'ambito di Bologna Estate, per celebrare una delle voci poetiche più rivoluzionarie del secondo Novecento italiano.

La potenza e l'attualità dei suoi gesti e della sua scrittura prenderanno vita in tre momenti distinti: oltre allo spettacolo con Fresu, che aveva collaborato con Vicinelli negli ultimi anni della sua carriera, un'esposizione a 'cielo aperto' per le vie della sua città natale e tre incontri per approfondire e ricostruire la sua opera.

Una selezione di film, contributi audio, testi e altri materiali d'archivio di Patrizia Vicinelli saranno inoltre consultabili sul sito di Archivio Aperto e su MYmovies fino al 27 ottobre. La sala Stabat Mater dell'Archiginnasio ospiterà il 3 settembre, alle 17.30, una lecture di Niva Lorenzini e il 22 settembre un incontro con Daniela Rossi e Jonida Prifti, mentre il 26 settembre a Villa Aldini si terrà un incontro con Lorenzo Mari, Beatrice Seligardi, Alberto Masala, Loredana Magazzeni e Rosaria Lo Russo. Fino al 30 settembre, poi, la poesia di Vicinelli risuonerà anche negli spazi urbani della città grazie alla collaborazione con Cheap, progetto indipendente di promozione della street art: in 19 bacheche sparse nelle strade di Bologna saranno visibili poster con parole e immagini tratte dai testi dell'autrice. (ANSA).