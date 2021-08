Covid: calo dei contagi, ma nove morti in Emilia-Romagna

Calano i nuovi casi di Coronavirus in Emilia-Romagna, 455 su 32.350 tamponi, e anche i ricoveri, ma si contano altri nove morti. Dei contagi, 172 sono asintomatici, l'età media è 36,1 anni e tra le province al primo posto c'è Bologna con 120 positivi più sette dell'Imolese, poi Modena (100).

Molti i guariti, sono 651 in più rispetto a ieri e torna il segno meno dei casi attivi, 15.901(-205), il 97,1% in isolamento a casa. I nuovi deceduti sono un 68enne della provincia di Piacenza, poi una donna di 84 anni nel Reggiano, una 77enne nel Modenese, una 87enne e un 82enne nel Bolognese; due nella provincia di Forlì-Cesena (entrambe donne, di 59 e 87 anni, decedute nel cesenate); due nel riminese (una donna di 87 anni e un uomo di 79 anni). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 50 (+1), 403 quelli negli altri reparti Covid (-17). Alle 15 sono state somministrate complessivamente 5.855.588 dosi di vaccino; sul totale, 2.709.546 sono le persone che hanno completato il ciclo. (ANSA).