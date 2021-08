'Toga party' abusivo con oltre 200 persone nel Ravennate

Attraverso il tam tam sui social network, aveva organizzato un 'toga party' a pagamento in un'abitazione di Filetto, nelle campagne ravennati, con oltre 200 invitati perlopiù assembrati e senza mascherine. Una festa abusiva che, sabato sera, è costata all'organizzatore, un ventenne, sanzioni per circa 8.000 euro anche per la violazione di norme anti-covid.

Inizialmente l'appuntamento era stato fissato per venerdì sera ma, causa maltempo, la festa era stata rimandata al sabato. Il luogo scelto: il giardino di una casa di campagna. Quando sono arrivate le forze dell'ordine tra polizia di Stato, guardia di Finanza, carabinieri e polizia locale, da subito hanno trovato moltissime auto parcheggiate fuori mentre dall'abitazione giungevano musica ad alto volume e luci colorate. Molti degli oltre 200 invitati stavano ballando in quella che a tutti gli effetti sembrava essere una discoteca all'aperto con tanto di bar, pista da ballo e deejay. I ragazzi presenti, perlopiù giovanissimi, hanno poi riferito di avere pagato dieci euro a testa per potere accedere alla festa: l'ingresso dava diritto a due drink. Alcuni di loro, seppure minorenni, sono stati trovati con alcolici in mano.

La festa abusiva è stata subito interrotta. L'organizzatore dovrà ora rispondere di avere organizzato un pubblico spettacolo senza autorizzazione, di non avere impedito assembramenti, di avere somministrato bevande in assenza di autorizzazione anche sanitaria e di avere effettuato un'attività musicale senza permessi. Le Fiamme Gialle procederanno infine a ulteriori approfondimenti per valutare l'abitualità del 20enne a organizzare eventi a pagamento e per procedere alla tassazione dei profitti illeciti così guadagnati nel tempo.