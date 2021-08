Mostre: cento opere di Banksy dal 18 settembre a Parma

(ANSA) - PARMA, 30 AGO - 'Banksy. Building castles in the sky' è il tema della mostra dedicata al writer inglese senza identità in programma a Palazzo Tarasconi di Parma dal 18 settembre al 16 gennaio. L'esposizione si compone di oltre cento opere, tra cui alcuni dipinti, le più importanti serigrafie e numerosi stencil: da Dismaland print a Love Is In The Air, da Barcode a Monkey Queen, da Girl with Balloon a Mickey Snake, il pubblico potrà ammirare le opere più iconiche, alcuni oggetti installativi e una selezione di memorabilia in un viaggio attraverso la rivoluzionaria poetica del più misterioso e apprezzato degli street artist.

La mostra sarà preceduta e accompagnata da 'Around Banksy', palinsesto di eventi promosso dal Comune di Parma e dalla Fondazione Archivio Antonio Ligabue, con murales, contest, esposizioni, live painting, tour, visite guidate, video, convegni e altre iniziative: si parte il 4 e 5 settembre con 'Under Yard. Don't call us street artists', un contest dedicato al tema della multiculturalità che si terrà nei sottopassi ferroviari di via Trieste.

In programma anche un Bus tour dei murales cittadini, un viaggio guidato attraverso le opere di street art presenti a Parma che si svolgerà lungo le vie della città a bordo di un bus graffitato dall'artista Fabio Petani.

Informazioni sul sito www.parma2020.it. (ANSA).