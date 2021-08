Covid: in E-R 546 nuovi casi e altri sette morti

Terapie intensive stabili ma dieci pazienti in più ricoverati nei reparti Covid, 546 nuovi casi di coronavirus in regione e altre sette vittime, tra cui - il più giovane - un 61enne nel Modenese. È il bilancio odierno del bollettino pandemico in Emilia-Romagna.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 49 (+1 rispetto a ieri), 420 quelli negli altri reparti Covid (+10). Le vittime sono uno in provincia di Parma (una donna di 82 anni), quattro nel modenese (tutti uomini, rispettivamente di 61, 85, 94 e 98 anni), uno a Bologna (un uomo di 83 anni) e uno in provincia di Rimini (una donna di 71 anni).

Quanto ai contagi giornalieri, i 546 casi sono stati individuati da poco più di 12mila tamponi, età media 37 anni.

Sul territorio, in testa per circolazione del virus Modena con 160 casi, seguita da Rimini (66) e Bologna (64 più 9 del circondario imolese). Complessivamente i malati effettivi a oggi sono 16.109 (+95 rispetto a ieri), il 97% in isolamento domiciliare.