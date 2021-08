Stalking alla ex compagna, divieto di avvicinamento

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 29 AGO - Finita la convivenza durata tre anni, ha iniziato a perseguitare la ex con innumerevoli messaggi di testo e audio di minacce, chiamate ripetute sul cellulare della donna, appostamenti notturni nei pressi della casa, suonando il campanello e attendendola all'esterno dal luogo di lavoro. I comportamenti dell'uomo, ricostruiti dalle indagini, hanno portato i carabinieri della stazione reggiana di Sant'Ilario d'Enza a eseguire la misura del divieto di avvicinamento nei confronti di un 28enne, su disposizione del Gip Dario De Luca.

Il giovane dovrà mantenere una distanza di almeno 150 metri dai luoghi frequentati dalla ex e gli è vietato inoltre di comunicare attraverso qualsiasi mezzo con lei, 24 anni. Tutto è partito a giugno, quando si è conclusa la relazione. Gli episodi sono stati raccolti in una dettagliata denuncia presentata dalla ragazza ai carabinieri, coordinati dal pm Marco Marano.