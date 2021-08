Incidente al rally: sopralluogo del pm e dei carabinieri

In mattinata il pm di Reggio Emilia Claudio Santangelo, titolare del fascicolo sull'incidente al Rally dell'Appennino reggiano, ha fatto un sopralluogo con i carabinieri a Riverzana, frazione di Canossa, dove ieri una vettura in gara ha investito e ucciso due spettatori.

Agli atti dell'inchiesta c'è il video girato dalla stessa vettura, Peugeot 208, che ha ripreso lo schianto. Le salme dei due giovani, Davide Rabotti, 21 anni, e Cristian Poggioli, 35 anni, sono a disposizione dell'autorità giudiziaria, ma non è detto che venga disposta l'autopsia, visto che la dinamica dell'incidente appare abbastanza chiara. Si dovranno valutare le posizioni del pilota e del navigatore, oltre che quelle, eventualmente, degli organizzatori e del commissario preposto a quel settore di gara. Si stanno acquisendo anche i regolamenti della corsa, per capire se quel punto fosse o meno inibito al pubblico. (ANSA).