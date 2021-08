Covid: calano i ricoveri in E-R, altri 686 casi

Sono 686 i nuovi casi di Coronavirus in Emilia-Romagna, registrati su 32.920 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Gli asintomatici sono 265, mentre la situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 119 nuovi casi più 14 dell'Imolese, quindi Modena (115). I guariti sono 399 in più, i casi attivi sono 15.747 (+284), il 97,1% in isolamento a casa. Si registrano altri tre morti, una donna di 88 anni a Ferrara, un uomo di 70 anni a Rimini e un uomo di 67 anni a Piacenza. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 46 (-5), 403 quelli negli altri reparti Covid (-17). Alle 14 infine la campagna vaccinale ha raggiunto quota 5.780.263 di dosi e 2.661.002 di persone che hanno completato il ciclo vaccinale.