Musica: 'Janz in the Park', rassegna sei concerti ad Anzola

(ANSA) - BOLOGNA, 27 AGO - Sei concerti compongono il programma della settima edizione di 'Janz in the Park', festival jazz dell'area metropolitana di Bologna, in programma ad Anzola dell'Emilia dal 31 agosto al 28 settembre. Organizzato dal Jazz club Henghel Gualdi al giardino Rosamunde Pilcher, il festival si caratterizza per la presenza di artisti internazionali, musicisti meno noti ma di grande qualità, e non rinuncia agli 'emergenti' e ai giovani del concorso Mister Jazz.

Si comincia con il trombettista Alex Sipiagin, collaboratore tra gli altri di Eric Clapton, Elvis Costello, Gil Evans Band e Mingus Dinasty, che sarà accompagnato dal Marcello Molinari Quartet. Il 7 settembre spazio al Fabrizio Poggi Ensemble, il 14 a I Sei, Federico Pierantoni, Glauco Benedetti e nuovamente il Marcello Molinari Quartet, il 21 al Tommaso Lupi Group, il 23 al chitarrista Eivind Aarset con il Jazz Club Ensemble. Chiusura martedì 28 settembre con il Karabò Quintet, gruppo bolognese vincitore del concorso Mister Jazz 2021.

"Per arricchire il palinsesto - spiega il direttore artistico Gabriele Molinari - ho scelto di incoraggiare anche i giovani talenti e non ingaggiare sempre i 'soliti noti', inclusi in quasi tutte le rassegne". (ANSA).