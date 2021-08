Covid: balzo di contagi in E-R, 732 su 26mila tamponi

Lieve balzo dei contagi di coronavirus in Emilia-Romagna: ci sono 732 nuovi casi su oltre 26mila tamponi delle ultime 24 ore, età media 35 anni. Tra i territori Bologna in testa (145 casi più 16 di Imola), seguita da Modena (141) e Parma (83). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 51 (due in meno rispetto a ieri), 420 quelli negli altri reparti Covid (15 in più). Si registrano altri sette morti con Covid-19, fra i quali anche un 58enne a Parma (residente di fuori regione) e un 61enne del Riminese. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 15.463 (+442 rispetto a ieri), di cui il 97% in isolamento a casa perché con sintomi lievi.