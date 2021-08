Danza: tre giorni a Ferrara negli spazi verdi più suggestivi

La danza contemporanea si muove negli spazi verdi più suggestivi di Ferrara con Interno Verde Danza: la prima parte del Festival di Danza Contemporanea che ogni anno porta al teatro comunale 'Claudio Abbado' importanti esponenti - tra coreografi e compagnie - della scena nazionale e internazionale inizierà quest'anno con tre giorni di performance, dal 10 al 12 settembre, nei giardini più belli e solitamente nascosti a molti. L'iniziativa arricchisce la programmazione di Interno Verde, manifestazione dedicata agli amanti del verde e del bello, un'avventura tra antichi orti medievali, labirinti di siepi, insospettabili arboreti e scrigni fioriti, che fa scoprire anche la cultura di una delle città simbolo del Rinascimento con gli Estensi e del Novecento con i racconti di Giorgio Bassani, la pittura di Giorgio de Chirico e i film di Florestano Vancini e di Michelangelo Antonioni.

A esibirsi saranno le compagnie Fondazione Nazionale della Danza-Aterballetto, con le coreografie di Francesca Lattuada e di Diego Tortelli, Sanpapié con la regia e coreografia di Lara Guidetti, CollettivO CineticO con la coreografia di Alessandro Sciarroni, in tre giardini della manifestazione: il Chiostro di San Paolo, ex convento racchiuso in pieno centro; Fossadalbero, nello spazio verde del castello che fu delizia estense a 15 chilometri dal centro di Ferrara, lungo il Po; il parco privato della cinquecentesca Villa Imoletta, nella frazione di Quartesana appena fuori le mura della città. (ANSA).