Rissa e feriti al Pilastro di Bologna per spaccio, 6 arresti

Violenta rissa, legata a motivi di spaccio, ieri sera al quartiere Pilastro di Bologna, dove solo pochi giorni fa un uomo è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di aver violentato una 12enne e i familiari della vittima hanno provato a farsi giustizia picchiandolo. Stavolta a finire nei guai sono stati 5 tunisini, tra i quali un minorenne, rimasti lievemente feriti in seguito ad un investimento, un marocchino ferito anche lui ad un braccio con un'arma da taglio e un italiano che era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale.

I tunisini sono stati arrestati per rissa aggravata e lesioni in concorso (il minore è stato solo denunciato), così come il marocchino, un 28enne, mentre l'italiano è stato arrestato per inottemperanza alla sorveglianza speciale e denunciato per la rissa e le lesioni. Gli agenti delle 'volanti' e della squadra Mobile hanno sequestrato due machete e un coltello di 25 centimetri. (ANSA).