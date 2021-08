Al via la quarta edizione del Festival Scenario a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 25 AGO - La quarta edizione di Scenario Festival, un progetto dell'Associazione Scenario, con la direzione artistica di Cristina Valenti, si svolgerà a Bologna dal 27 al 31 agosto prossimi nell'area della Manifattura delle Arti. Il ricco programma, incentrato ancora una volta sul rapporto fra generazioni, comprende la Finale del Premio Scenario 2021, spettacoli, film e laboratori. L'immagine della manifestazione, tre sedie vuote abbandonate in un prato incolto, che ha accompagnato il percorso della diciottesima edizione del Premio Scenario, sintetizzava, nello scatto di Tomaso Mario Bolis, "tutto lo smarrimento di una situazione familiare e sconosciuta al tempo stesso, tanto più perturbante se associata all'esperienza teatrale", si legge nella presentazione.

L'auspicio è ora quello di "Rioccupare quelle sedie, col monito a lasciare intatto il paesaggio attorno", ossia i segni che il tempo di chiusura e distanziamento ha impresso al paesaggio non solo teatrale. Nucleo centrale del Festival è la finale del Premio Scenario dedicato ai nuovi linguaggi per la ricerca. E poi l'ospitalità di alcuni spettacoli di artisti emersi da oltre trent'anni di storia del Premio: Babilonia Teatri (che aprirà il festival con "Calcinculo", uno spettacolo in forma di musical), Marco D'Agostin, Caroline Baglioni/Michelangelo Bellani, collettivo lunAzione. La sezione dedicata ai film presenterà due pellicole: "Le sorelle Macaluso" di Emma Dante (il 27 agosto alle 19) preceduto da un videomessaggio della regista siciliana, e "I giorni della vendemmia" di Marco Righi (il 30 sempre alle 19) con Marco D'Agostin, Lavinia Longhi, Gian Marco Taviani. Riservato agli studenti iscritti all'Università di Bologna, con partecipazione gratuita, è l'Osservatorio Critico sul Premio Scenario, laboratorio condotto da Fabio Acca che si svolgerà dal 26 al 29 agosto. Nel corso di 4 appuntamenti intensivi, i partecipanti verranno accompagnati in una analisi delle 10 creazioni finaliste al Premio Scenario 2021. (ANSA).