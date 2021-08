Violenza su 12enne a Bologna, disposti arresti domiciliari

(ANSA) - BOLOGNA, 24 AGO - Fermo convalidato e arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Lo ha deciso il Gip Alberto Ziroldi, all'esito dell'udienza per il trentenne italiano accusato di aver violentato una ragazzina di 12 anni, a Bologna, in zona Pilastro. Dopo il fatto, sabato, l'uomo era stato aggredito in una sorta di raid punitivo dalla cerchia di familiari della giovane vittima che ha provato a farsi giustizia da sé.

A salvarlo dal linciaggio erano stati gli agenti di Polizia, gli stessi che poi l'hanno fermato per la violenza sessuale davanti alle prime ammissioni. Le indagini sono della squadra mobile, coordinata dal pm Marco Forte. Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari, ma in una casa diversa da quella nella sua disponibilità. (ANSA).