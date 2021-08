Parteciparono a rave party nel Bolognese, 300 denunciati

I carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di San Giovanni in Persiceto (Bologna) hanno denunciato 301 persone - tra cui minorenni - per invasione di terreni o edifici in occasione del rave party che si svolse il primo agosto in un ex zuccherificio in provincia, nel comune di Argelato. Alla festa abusiva parteciparono un migliaio di giovani e giovanissimi da tutta Italia. I denunciati sono per lo più ragazzi italiani, ventenni, a parte qualche adulto. Ci sono anche 22 minorenni. Tutti sono stati sanzionati per violazione della normativa anti Covid-19. In 165 avevano precedenti di polizia.