Covid: altri 12 ricoveri in E-R e tre morti

Continua a salire il numero di ricoveri per sindrome Covid-19 in Emilia-Romagna, con altri 12 pazienti tra terapie intensive e altri reparti dedicati. Oggi in regione si contano 472 nuovi casi di coronavirus, su oltre 30.700 tamponi delle ultime 24 ore, con età media 35 anni. Tra le province Bologna in testa per contagi giornalieri (94 più tre di Imola), poi Modena (85) e Cesena (64). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 54 (+2 rispetto a ieri), 411 quelli negli altri reparti Covid (+10). Purtroppo, si registrano tre morti: una donna di 90 anni della provincia di Reggio Emilia, un uomo di 86 anni della provincia di Modena e una donna di 81 anni della provincia di Forlì-Cesena. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 14.842 (+117 rispetto a ieri), di cui il 97% in isolamento a casa.