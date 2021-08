Comunali: Santori 'la mia candidatura darà indirizzo alle Sardine'

"Questa candidatura darà un indirizzo alle Sardine, non è un caso che tra poche ore dalla pagina di 6000 Sardine annunceremo i candidati diretti o indiretti delle Sardine. È una sorta di chiusura di un cerchio.

Non bisogna avere paura di entrare nelle istituzioni. E' un segnale importante a non avere paura. Ci sono tantissimi profili tra le Sardine che saranno ottimi politici in futuro, semplicemente non sono ancora consapevoli del talento che hanno". Lo ha detto Mattia Santori, uno dei leader delle Sardine, presentando la sua candidatura nella lista del Pd alle prossime elezioni comunali di Bologna. "Le liste non sono chiuse, non possiamo forzare la chiusura. Annunceremo candidati a Latina e Torino, stiamo lavorando su Roma, Milano e Trieste.

L'idea è di avere dei nostri candidati under 35 e 40 con nessuna esperienza di candidature politiche alle spalle, sempre in colazione con il Pd ma non sempre nelle liste del Pd", ha concluso Santori. (ANSA).