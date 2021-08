Afghanistan: Bonaccini, pronti ad ospitare altri profughi

"In fuga dall'Afghanistan, accolti in Emilia-Romagna. Uomini e donne che in questi anni hanno collaborato con le autorità italiane e internazionali, arrivati nella nostra regione insieme ai loro familiari". Lo scrive sul proprio profilo Facebook il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

"Oltre centro persone, soprattutto famiglie con bambini, ospitate nelle province di Parma e Piacenza per il periodo di quarantena. Sono le prime. D'intesa col Governo, siamo infatti pronti a ospitare e aiutare altri cittadini afghani già nei prossimi giorni, anche di fronte alla disponibilità delle comunità locali, che è stata immediata. Queste persone non possono essere lasciate sole, l'Emilia-Romagna c'è", scrive infine Bonaccini. (ANSA).