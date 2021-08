Testimoni di Geova, 40mila da E-R e battesimo 'fai da te'

Si è concluso nel weekend il secondo congresso dei Testimoni di Geova, tutto in modalità virtuale sul sito jw.org, per sicurezza a causa della pandemia.

Collegate 15 milioni di persone nel mondo, 40.000 dalle 200 comunità dell'Emilia Romagna, che hanno seguito le sei parti del congresso durante i mesi di luglio e agosto.

Uno dei riti più caratteristici dei raduni dei Testimoni di Geova, il battesimo in acqua dei nuovi fedeli, quest'anno si è celebrato in modo 'privato', utilizzando piscine, vasche e anche il mare aperto. "Persone di ogni età hanno avuto così ugualmente la possibilità di rendere pubblica la decisione di abbracciare la loro nuova fede", spiega la congregazione. Lo scorso anno sono stati quasi 4.000 i nuovi battezzati in Italia, nel mondo 242.000. (ANSA).