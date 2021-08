Covid: balzo dei ricoveri in E-R, altri 22 pazienti

Balzo dei ricoveri per sindrome Covid-19 negli ospedali dell'Emilia-Romagna: oggi si contano 22 nuovi pazienti, cinque in più nelle terapie intensive (per un totale di 52) e altri 17 nei reparti Covid (in totale 402). I nuovi contagi di coronavirus sono in linea con i giorni scorsi, 558 sulla base di poco più di 13.200 tamponi, con età media 35 anni. Si registrano anche altri tre decessi: un 80enne della provincia di Piacenza, un 73enne della provincia di Bologna e un 93enne della provincia di Ferrara.

La situazione dei nuovi contagi nelle province vede Parma con 118 nuovi casi in testa, seguita da Modena con 85, Bologna (84 più 25 del circondario Imolese) e poi Rimini (67).

Aumenta complessivamente il numero di casi attivi: sono 14.732 (+265 rispetto a ieri), quasi il 97% in isolamento a casa con sintomi lievi.