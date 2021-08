Zaki: legale, rinnovata la custodia cautelare in carcere

(ANSA) - IL CAIRO, 22 AGO - La custodia cautelare in carcere di Patrick Zaki "è stata rinnovata". Lo ha detto all'ANSA una sua legale, Hoda Nasrallah, senza poter precisare per quanti giorni: questo verrà notificato "domani o dopodomani", ha aggiunto l'avvocatessa contattata per telefono circa l'esito dell'udienza odierna.

"Hanno fatto prima del solito e già questa è una pessima notizia. Pare sempre più chiaro che la magistratura egiziana vuole tenere Patrick in carcere fino al massimo possibile col rischio che vada a processo o che la detenzione si protragga ulteriormente per nuovi, inventati capi d'accusa. Chiedo al governo italiano di protestare formalmente con l'Egitto". È l'appello di Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, per Patrick Zaki. "E chiedo ai parlamentari che hanno votato, alla Camera e al Senato, per la cittadinanza italiana a Zaki di farsi sentire - dice Noury all'ANSA - E di chiedere al governo che appoggiano di cambiare la fallimentare strategia sin qui portata avanti nei confronti dell'Egitto". (ANSA).