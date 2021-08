Covid: in Emilia-Romagna 622 nuovi casi e altri due morti

Sono 622 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna rilevati su poco più di 28mila tamponi nelle ultime 24 ore. L'età media dei contagiati è di 34 anni. Tra le province con la maggiore circolazione del virus spiccano ancora Modena (110 nuovi casi), Bologna (93), Rimini (78) e Parma (77).

Stabili i ricoveri per Covid-19, con 46 persone in terapia intensiva (due in più) e 376 negli altri reparti (tre in più).

Purtroppo ci sono altre due vittime: un 89enne del Parmense e un 83enne della provincia di Forlì-Cesena. I casi attivi ad oggi sono 14.196 (+258 rispetto a ieri), il 97% a casa con sintomi lievi.