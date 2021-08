Scacchi, a Salsomaggiore in 650 per i Campionati giovanili

(ANSA) - TORINO, 20 AGO - L'invasione dei piccoli scacchisti a Salsomaggiore Terme (Parma) è alle viste. Dal 22 al 28 agosto Il Palazzo dei Congressi della località emiliana ospiterà i Campionati italiani giovanili, cui parteciperanno quasi 650 fra ragazzi e ragazze. "Si tratta - spiegano dalla Federazione scacchistica italiana - dei migliori emersi da un'ampia selezione che ha coinvolto nelle scorse settimane migliaia di giovanissimi giocatori in tutte le Regioni, e che sono a loro volta solo una piccola parte dei circa 100 mila ragazzi che, secondo le stime più attendibili, in Italia prendono lezioni di scacchi a scuola o anche privatamente".

I tornei in programma sono tredici: due per gli under 8, (un "open", a partecipazione libera e un "femminile" riservato alle ragazze, suddivisione che vale anche per gli altri tornei); poi due per gli under 10, due per gli under 12, due per gli under 14, due per gli under 16, due per gli under 18, e un unico torneo per gli under 19.

I Campionati sono il primo grande evento "in presenza" di carattere nazionale organizzato dalla federazione dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Gli organizzatori hanno annunciato la messa a punto di numerose misure di prevenzione (dalle visiere per i giocatori alle barriere parafiato) nel rispetto delle norme anti Covid. (ANSA).