Riccardo Muti a Imola Schubert con l'Orchestra Cherubini

(ANSA) - BOLOGNA, 20 AGO - Riccardo Muti sarà il primo settembre ad Imola Schubert con l'Orchestra Cherubini per la Fondazione Accademia Internazionale 'Incontri con il Maestro', rassegna musicale cui partecipano giovani talenti da tutto il mondo. È la prima volta che il maestro dirige a Imola, al Teatro 'Ebe Stignani', omaggio alla città che ha fatto nascere l'esperienza della Fondazione 'Incontri col Maestro' che Muti considera tra i luoghi nei quali l'insegnamento della musica raggiunge il vertice della qualità.

Il concerto di mercoledì primo settembre, ore 21, suggella la decima edizione dell'Imola Summer Music Academy and Festival.

L'evento sarà trasmesso anche in diretta streaming attraverso i canali istituzionali del Comune e sul sito dell'Accademia www.imolamusicacademies.org, sarà disponibile per i cinque giorni successivi. Il repertorio, interamente schubertiano, include l'Ouverture in do maggiore 'Im italienischen Stile' D 591 e la Sinfonia n.9 in do maggiore 'La Grande' D 944.

Biglietti su Vivaticket dal 23 agosto. Per l'accesso è obbligatorio esibire il Green pass con documento d'identità, quest'ultimo se richiesto dal personale autorizzato. (ANSA).