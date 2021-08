Covid: la discoteca Peter Pan chiusa per 15 giorni

(ANSA) - RIMINI, 20 AGO - La discoteca Peter Pan di Misano Adriatico è stata chiusa per 15 giorni con provvedimento del Questore di Rimini Francesco De Cicco. Il locale, una delle discoteche simbolo della riviera romagnola, nei giorni scorsi era stata destinataria di un provvedimento di chiusura temporanea di 5 giorni per infrazione alle normative anti-covid.

Il provvedimento, preso ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza, è arrivato per contrastare il consolidamento di una situazione creatasi a seguito dell'organizzazione di molti eventi in cui si è registrata la presenza di un elevatissimo numero di giovani, assembrati e senza protezione, che ha determinato un concreto pericolo connesso alla potenzialità diffusiva della malattia Covid-19 e, più in generale, un concreto allarme sociale nella cittadinanza, anche a livello nazionale in un periodo di pandemia.

Dalle ricostruzioni della polizia è stato accertato inoltre che il dispositivo di controllo degli avventori messo in campo dal locale era gravemente insufficiente. È stato inoltre documentato dalla Questura come, in diverse occasioni, ci siano stati interventi del 118 in soccorso di alcuni giovani per abuso di sostanze alcoliche. In un'occasione giovani ubriachi hanno preso a bottigliate la stessa ambulanza. (ANSA).