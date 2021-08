Covid: 637 nuovi casi in Emilia-Romagna, lieve calo ricoveri

Sono 637 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, rilevati su quasi 24mila tamponi delle ultime 24 ore, età media 35 anni. I pazienti Covid ricoverati sono in lieve calo, tre in meno in terapia intensiva (totale 44) e due in meno negli altri reparto (373). C'è però ancora una vittima, la 68enne della provincia d Bologna, non vaccinata, di cui si era avuta notizia già ieri. Modena, Bologna e Rimini tra le province con più contagi, rispettivamente con 123, 117 e 72 nuovi casi. Seguono Reggio Emilia (69) e Parma (67).

Complessivamente in regione i casi attivi ad oggi sono 13.940 (+285 rispetto a ieri), dei quali il 97% in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi.