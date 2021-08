Strage Bologna: il 12 gennaio parte l'Appello per Cavallini

(ANSA) - BOLOGNA, 17 AGO - L'ex Nar Gilberto Cavallini tornerà in aula a Bologna il prossimo 12 gennaio. Quel giorno, infatti, è stata fissata la prima udienza del processo d'Appello per l'ex estremista di destra, condannato in primo grado, nel gennaio 2020, all'ergastolo come quarto esecutore materiale della strage del 2 agosto 1980, che provocò 85 morti e oltre 200 feriti.

La notizia è riportata dalla stampa locale. Cavallini è difeso dagli avvocati Gabriele Bordoni e Alessandro Pellegrini.

Nel frattempo riprenderà il primo settembre il nuovo processo ai mandanti della strage che vede imputato, tra gli altri, l'ex Avanguardia Nazionale Paolo Bellini, accusato di concorso nella strage. (ANSA).