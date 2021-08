Igor: il 2 novembre al via il processo in Cassazione

(ANSA) - BOLOGNA, 17 AGO - Si terrà il prossimo 2 novembre l'udienza davanti alla prima sezione della Corte di Cassazione per Norbert Feher, meglio conosciuto come 'Igor il russo', detenuto in Spagna e condannato all'ergastolo nel maggio 2020 dalla Corte d'Assise d'Appello di Bologna.

Feher, arrestato nel dicembre 2017 dopo 8 mesi di latitanza, risponde degli omicidi del barista di Budrio Davide Fabbri e del volontario di Portomaggiore Valerio Verri e del tentato omicidio del poliziotto provinciale Marco Ravaglia, commessi l'1 e l'8 aprile 2017, tra Bolognese e Ferrarese. Il 40enne serbo è difeso dall'avvocato Gianluca Belluomini. (ANSA).