Green pass: quattro sale scommesse sanzionate a Ferrara

(ANSA) - BOLOGNA, 17 AGO - Quattro sale scommesse sono state sanzionate dalla Questura di Ferrara perché i gestori non avevano controllato la validità del Green pass agli avventori.

Le quattro strutture (tre in città, una ai liti comacchiesi) sono state multate per 400 euro, con l'ammonizione che alla terza violazione può scattare la chiusura fino a dieci giorni.

La polizia di Ferrara si è concentrata su sale giochi, sale scommesse e sale bingo. Nelle quattro finite a verbale i clienti all'interno non erano stati controllati prima di essere fatti entrare. Multe sono scattate anche per quattro clienti. (ANSA).