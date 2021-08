Covid: in E-R 478 nuovi casi, crescono ancora i ricoveri

(ANSA) - BOLOGNA, 17 AGO - Sono 478 i nuovi casi di positività al Coronavirus scoperti in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, sulla base di 27.710 tamponi, fra molecolari e antigenici. Continuano a crescere i ricoveri a ritmo sostenuto.

Si contano sette morti, ma alcuni sono relativi ai giorni scorsi.

Fra i nuovi positivi la media d'età è di 35,3 anni e 191 sono asintomatici. I casi attivi salgono a 13.428: il 97% sono in isolamento domiciliare, ma crescono i ricoveri che adesso sono 44 (quattro in più di ieri) in terapia intensiva e 361 (+17) negli altri reparti Covid.

Le vittime sono sei in provincia di Bologna (tre uomini di 78, 89 e 96 anni e tre donne di di 60, 94 e 97 anni) e una donna di 72 anni in provincia di Rimini. Dall'inizio della pandemia, il numero dei morti in regione è di 13.309. (ANSA).