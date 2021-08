Al volante al limite del coma etilico, denunciato 54enne

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 17 AGO - Al volante della sua auto, al limite del coma etilico. Protagonista della vicenda un 54enne abitante a Reggio Emilia, fermato dai Carabinieri reggiani e trovato con un tasso alcolemico sei volte superiore al limite consentito. Sulla via verso casa, l'uomo - vista la condotta di guida pericolosa - è stato raggiunto e bloccato da una pattuglia dell'Arma impegnata in controlli sulle strade della città emiliana: gli accertamenti hanno acclarato un tasso alcolico pari a 3,35 g/l, sei volte superiore al limite consentito di 3,35 g/l. Il guidatore, cui è stata ritirata la patente, è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza: in caso di condanna penale rischia una 'maxi multa' fino a un massimo di 10.000 euro.

Nel corso dei controlli i militari hanno trovato 4 conducenti in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico: si tratta di un 21enne di Reggio Emilia, un 25enne di Cavriago un 45enne di Correggio e un 31enne di Monte Sant'Angelo, nel Foggiano. I quattro verranno segnalati alla Prefettura reggiana. (ANSA).