Covid:E-R; al via vaccinazioni senza prenotazione 12-19 anni

(ANSA) - BOLOGNA, 16 AGO - Sono stati una cinquantina fino alle 13 i ragazzi fra i 12-19 anni che si sono potuti vaccinare senza prenotazione all'Hub della fiera di Bologna, nel primo giorno di libero accesso a questa fascia d'età come indicato dal commissario straordinario Figliuolo. "Dopo la chiusura a Ferragosto siamo ripartiti bene - ha spiegato il dottor Renato Todeschini del dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl e responsabile dell'hub - oltre alle circa 2000 persone già prenotate, abbiamo potuto accontentare una media di 15 ragazzi ogni ora, senza pregiudicare il corretto andamento delle vaccinazioni programmate'. Sempre da oggi, dando attuazione alle indicazioni della Regione, l'Ausl ha fatto sapere che ai i cittadini cui verrà somministrata la prima dose di vaccino mRNA il richiamo verrà fissato a 21 giorni, per Pfizer, e a 28 giorni per Moderna. Da martedì 17 agosto, inoltre, tutti coloro che hanno già ricevuto la prima dose di vaccino avranno la possibilità di anticipare la data della seconda dose rivolgendosi a CUP o alle Farmacie, muniti di certificato vaccinale o attestato di esecuzione con la data di somministrazione della prima dose. (ANSA).